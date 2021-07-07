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26 июля, 20:04
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"Марафон добрых дел" прошел в Калмыкии

"Марафон добрых дел" прошел в Калмыкии

В этой республиканской акции приняли участие сотрудники УФСИН России по Республике Калмыкия и Министерства спорта и молодежной политики РК. 

В рамках месячника молодежи "Открывая возможности" данное мероприятие направлено на формирование активной гражданской позиции осужденных не через лишение свободы, а путем волонтерского движения. Это возможность проявить сострадание и чуткость нуждающимся, а именно пенсионерам и маломобильным гражданам.  

Проведение акции было организованно в один день - 25 июля, во всех подразделениях уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РК. Были привлечены состоящие на учете ведомства.

12 волонтеров оказали помощь десяти пожилым людям. Ими были убраны прилегающие к жилью территории, а также оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов двум пенсионерам-инвалидам.

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