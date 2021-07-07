В Элисте ко Дню города появятся QR-коды на объектах культурного наследия

Получить полные данные об объекте желающий сможет с помощью нового информационного портала Администрации города. Страница включает в себя историческую справку, фото и видеоматериалы, а также геометку на Гугл-картах. По поручению Главы муниципалитета информация будет представлена на трёх языках - русском, калмыцком и английском. Всего в этом году на объекты культурного наследия города установят 73 таблички из разных материалов, в том числе антивандальных. С помощью QR-кодов можно за несколько секунд познакомиться с их историей.