«Мамин день». В Элисте стартовал проект Российского движения колледжей

Его реализуют студенты политехнического училища совместно с волонтерами. Суть его заключается в помощи одиноким мамам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Пока специально обученные волонтеры организовывали досуг ребенка, маме дали возможность посвятить время себе.

С теплых пожеланий от старшей дочери Аяны начался для Айсы Аркинчеевой этот день. Она - первая участница проекта «Мамин день», реализуемого Российским движением колледжей в Элисте. Студенты и волонтеры подарили женщине, воспитывающей двоих детей, день для себя. А помогали ей в этом стилист, парикмахер, визажист, мастер маникюра и фотограф.

По словам Айсы, обычно времени «на себя» - не хватает. Хотя две дочери главные ее помощницы. У каждой свои домашние обязанности. Но много сил уходит на реабилитацию младшего ребенка, имеющего сложное заболевание. Альмине всего 9 лет. Но результаты превосходят все ожидания молодой мамы, а это самое главное, говорит она.

В Элисте проект «мамин день» реализуется впервые. Его организаторы – Элистинский политехнический колледж, волонтеры и партнеры, которые решили помочь мамам, которые одни воспитывают детей с особенностями развития. Акция дает возможность им почувствовать себя молодыми и красивыми.

А пока мама проводит время с пользой для себя и в хорошей компании, ее дети находятся под присмотром волонтеров. Специалисты провели с ними развивающие занятия. Реализация этого проекта будет продолжена. Преображение в его рамках ждет еще не одну женщину столицы.