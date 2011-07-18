28 февраля, 09:52
 4 °C
90,37
74,44
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 февраля, 11:15
НовостиБлаготворительностьОбщество

«Мамин день». В Элисте стартовал проект Российского движения колледжей

«Мамин день». В Элисте стартовал проект Российского движения колледжей

 Его реализуют студенты политехнического училища совместно с волонтерами. Суть его заключается в помощи одиноким мамам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Пока специально обученные волонтеры организовывали досуг ребенка, маме дали возможность посвятить время себе.  

С теплых пожеланий от старшей дочери Аяны начался для Айсы Аркинчеевой  этот день. Она - первая участница проекта «Мамин день», реализуемого Российским движением колледжей в Элисте. Студенты и волонтеры подарили женщине, воспитывающей  двоих детей, день для себя. А помогали ей в этом стилист, парикмахер, визажист, мастер маникюра и фотограф.

По словам Айсы, обычно времени «на себя» - не хватает. Хотя две дочери главные ее помощницы. У каждой свои домашние обязанности. Но много сил уходит на реабилитацию младшего ребенка, имеющего сложное заболевание. Альмине всего 9 лет. Но результаты превосходят все ожидания молодой мамы, а это самое главное, говорит она.  

В Элисте проект «мамин день» реализуется впервые. Его организаторы – Элистинский политехнический колледж, волонтеры и партнеры, которые решили помочь мамам, которые одни воспитывают детей с особенностями развития. Акция дает возможность им  почувствовать себя молодыми и красивыми.  

А пока мама проводит время с пользой для себя и в хорошей компании, ее дети находятся под присмотром волонтеров. Специалисты провели с ними развивающие занятия.  Реализация этого проекта будет продолжена. Преображение в его рамках  ждет еще не одну женщину столицы.   

 Следите за новостями в Instagram!
Другие новости по теме
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
18 июля 2011, 18:20
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
В Черноземельском районе открылся Дом детского творчества
8 октября 2012, 16:07
В Черноземельском районе открылся Дом детского творчества
МИД РФ: санкции ЕС мешают разрешению кризиса на Украине
19 мая 2014, 20:01
МИД РФ: санкции ЕС мешают разрешению кризиса на Украине
В Элисте прошел конкурс социальных акций «Полет мыслей»
Смотреть видео
21 мая 2014, 19:45
В Элисте прошел конкурс социальных акций «Полет мыслей»
В Калмыкию прибудут представители монашеской общины из Бирмы
Смотреть видео
8 июня 2016, 17:42
В Калмыкию прибудут представители монашеской общины из Бирмы
Ученый КалмГУ Андрей Бадмаев отмечает 80-летний юбилей
Смотреть видео
5 марта 2019, 15:10
Ученый КалмГУ Андрей Бадмаев отмечает 80-летний юбилей
Буддисты Калмыкии празднуют день рождения Далай-ламы
Смотреть видео
6 июля 2020, 11:25
Буддисты Калмыкии празднуют день рождения Далай-ламы
Бату Хасиков поздравил сотрудников энергетической отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2020, 10:02
Бату Хасиков поздравил сотрудников энергетической отрасли с профессиональным праздником
В Калмыкии ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения
23 декабря 2020, 11:33
В Калмыкии ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия