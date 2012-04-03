Сегодня - 30 лет со дня образования Отделения ПФР по Калмыкии

Оно открылось одним из первых в стране. Произошло это, спустя два месяца после образования Пенсионного фонда России.

Сегодня региональное отделение руководит работой 14 территориальных органов. Осуществляет выплаты пенсионерам, получателям пособий, занимается выдачей сертификатов на маткапитал. Но главная задача ОПФР – сбор и администрирование страховых взносов, из которых и финансируются пенсии старшего поколения.