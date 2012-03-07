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27 февраля, 18:17
НовостиКультура

В Национальном музее открылась юбилейная выставка Заслуженного художника России Владимира Васькина

В Национальном музее открылась юбилейная выставка Заслуженного художника России Владимира Васькина

Ему исполнилось 80 лет. Он - автор монументальных скульптур, с которыми знаком каждый житель республики. Это памятники «Джангарчи Ээлян Овла», «Будда Бурхн Багши Гегян», «Золоченый Будда» в Центральном хуруле, «Аюка-хан». В экспозиции «Легенды и притчи»  представлены скульптурные и графические произведения из фондов музея и из мастерской самого скульптора. Выставка продлится до 25 марта.

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