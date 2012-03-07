В Национальном музее открылась юбилейная выставка Заслуженного художника России Владимира Васькина

Ему исполнилось 80 лет. Он - автор монументальных скульптур, с которыми знаком каждый житель республики. Это памятники «Джангарчи Ээлян Овла», «Будда Бурхн Багши Гегян», «Золоченый Будда» в Центральном хуруле, «Аюка-хан». В экспозиции «Легенды и притчи» представлены скульптурные и графические произведения из фондов музея и из мастерской самого скульптора. Выставка продлится до 25 марта.