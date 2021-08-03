В Элисте полным ходом ведутся работы по созданию библиотеки нового поколения

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» новая модельная библиотека возводится на базе библиотеки имени Алексея Балакаева.

На сегодняшний день в помещении проводятся внутренние работы по установке перегородок и выравниваю полов. Также обустраивают пандус.

В ближайшее время будет приобретено необходимое оборудование, мебель и техника.