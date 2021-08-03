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29 сентября, 12:20
НовостиКультура

В Элисте полным ходом ведутся работы по созданию библиотеки нового поколения

В Элисте полным ходом ведутся работы по созданию библиотеки нового поколения

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» новая модельная библиотека возводится на базе библиотеки имени Алексея Балакаева.
На сегодняшний день в помещении проводятся внутренние работы по установке перегородок и выравниваю полов. Также обустраивают пандус.
В ближайшее время будет приобретено необходимое оборудование, мебель и техника.

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