В Элисте полным ходом ведутся работы по созданию библиотеки нового поколения
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В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» новая модельная библиотека возводится на базе библиотеки имени Алексея Балакаева.
В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» новая модельная библиотека возводится на базе библиотеки имени Алексея Балакаева.
На сегодняшний день в помещении проводятся внутренние работы по установке перегородок и выравниваю полов. Также обустраивают пандус.
В ближайшее время будет приобретено необходимое оборудование, мебель и техника.