️Ветераны Калмыкии получили 46,6 миллиона рублей на развитие сельского хозяйства по программе «Агромотиватор».

Федеральный грантовый проект стартовал в 2025 году для поддержки тех, кто планирует открыть или развивать бизнес в аграрной сфере. Из регионального бюджета дополнительно выделили 27 миллионов рублей, что позволило профинансировать все поданные проекты. Гранты получили 15 ветеранов. Средства направят на строительство животноводческих объектов и закупку скота, что создаст 15 новых рабочих мест.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии