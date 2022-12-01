Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» в преддверии священного праздника Ypс Сар посетил знаменитый Хошеутовский хурул

Это единственный из дореволюционных буддийских храмов Калмыкии, который частично сохранился до наших дней. Значимость уникального памятника истории и культуры огромна. Он представляет собой: символ дружбы русского и калмыцкого народов, памятник победе в Отечественной войне 1812 г.

Отметим, что почти на каждом кирпиче оттиснут выпуклый рисунок лука со стрелой. Это священная тамга (родовой знак) хошеутовских нойонов Тюменей. Они еще в далекой Джунгарии прославились своими воинами, которых часто ставили во главе боевого клина. Сообщается в телеграм-канале коллектива.

Видео: t.me/oiraty_kalmykia