  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 мая, 11:45
Новости

Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» в преддверии священного праздника Ypс Сар посетил знаменитый Хошеутовский хурул

Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» в преддверии священного праздника Ypс Сар посетил знаменитый Хошеутовский хурул

Это единственный из дореволюционных буддийских храмов Калмыкии, который частично сохранился до наших дней. Значимость уникального памятника истории и культуры огромна. Он представляет собой: символ дружбы русского и калмыцкого народов, памятник победе в Отечественной войне 1812 г.

sa41ewtejqa

Отметим, что почти на каждом кирпиче оттиснут выпуклый рисунок лука со стрелой. Это священная тамга (родовой знак) хошеутовских нойонов Тюменей. Они еще в далекой Джунгарии прославились своими воинами, которых часто ставили во главе боевого клина. Сообщается в телеграм-канале коллектива.

Видео: t.me/oiraty_kalmykia

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия