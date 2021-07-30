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20 сентября, 14:36
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Глава Калмыкии выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в ВУЗе Перми

Глава Калмыкии выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в ВУЗе Перми

Бату Хасиков пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. "Мы скорбим вместе с вами", - написал Глава региона в своем аккаунте в Инстаграм. Напомним, трагедия произошла сегодня утром в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Один из студентов открыл стрельбу, в результате чего, погибли 8 человек. Еще 28, по последним данным Следкома России, пострадали. Личность подозреваемого уже установлена. При задержании он был ранен, после чего, доставлен в медучреждение.

Президент поручил премьер-министру Михаилу Мишустину направить на место ЧП Министра здравоохранения Михаила Мурашко и Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова для оказания помощи пострадавшим.

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