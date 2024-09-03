Определены победители республиканского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций

Об этом сообщили в региональном Министерстве социального развития, труда и занятости. Первое место - «Яшульское дорожное управление № 2», второе - «Кировский сельский лицей» Городовиковского района, третье место - «Ики-Бухусовская средняя общеобразовательная школа им. П. М. Эрдниева» Малодербетовского района.

Конкурс проводится ежегодно для привлечения внимания руководителей организаций к созданию на рабочих местах безопасных условий труда, а также с целью распространения лучшего опыта управления и предупреждения случаев производственного травматизма.