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5 сентября, 09:56
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Определены победители республиканского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций

Определены победители республиканского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций

Об этом сообщили в региональном Министерстве социального развития, труда и занятости. Первое место - «Яшульское дорожное управление № 2», второе - «Кировский сельский лицей» Городовиковского района, третье место - «Ики-Бухусовская средняя общеобразовательная школа им. П. М. Эрдниева» Малодербетовского района.

Конкурс проводится ежегодно для привлечения внимания руководителей организаций к созданию на рабочих местах безопасных условий труда, а также с целью распространения лучшего опыта управления и предупреждения случаев производственного травматизма.

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