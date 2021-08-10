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7 октября, 14:37
НовостиСпорт

В Москве чествовали лучших спортсменов Федерации Каратэ России нынешнего сезона

В Москве чествовали лучших спортсменов Федерации Каратэ России нынешнего сезона

Нашей землячке Алтане Басанговой вручили благодарность и премию за выдающиеся успехи. 15-летняя школьница в августе выиграла Чемпионат Европы, который проходил в финском городе Тампере. Она одержала победу в пяти поединках, и во всех за явным преимуществом. И это неудивительно. Алтана занимается каратэ с 6-летнего возраста. Начинала под руководством папы – тренера Баатра Басангова. В копилке достижений девушки – два титула чемпионки России. А в декабре каратистка примет участие в турнире «Надежды России», который распределит путевки на Первенство Европы будущего года.

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