КалмГУ приступил к разработке проекта по комплексной адаптации аграрных регионов юга России к опустыниванию территорий

В рамках госзадания работа рассчитана до 2027 года. На эти цели главное высшее учебное заведение республики получит 18 млн рублей. Площадь земель, подвергшихся процессам опустынивания, за последние 20 лет увеличились на 70 процентов.

Это по данным Всероссийского научно-исследовательского агролесомелиоративного института. Университет ставит перед собой задачу более основательно изучить эту проблему, а потому разработка будет носить фундаментальный характер.