14 августа, 13:52
 29 °C
86,22
73,47
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 августа, 16:32
Новости

Ливни, грозы и град прогнозируют в Калмыкии

Ливни, грозы и град прогнозируют в Калмыкии

А также шквалистый ветер до 25 м/с - таковы данные Калмыцкого гидрометцентра.

Как сообщает Главное управление МЧС по республике, могут возникнуть происшествия, связанные с подтоплением низинных участков, повреждением кровли и стекол зданий. Непогода грозит обрушением легких строений, повалом деревьев, а также порывами линий связи и электропередач.

Потому ради собственной безопасности в случае ухудшения погоды стоит закрыть окна, автомобили оставить в гараже или вдали от деревьев и ненадежных конструкций. Водителям, попавшим под ливень, не стоит пытаться пересечь подтопленные участки. 

Если буря застала на улице, лучше обходить рекламные щиты и шаткие строения. От прогулок и поездок по городу желательно отказаться. 




 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия