Ливни, грозы и град прогнозируют в Калмыкии

А также шквалистый ветер до 25 м/с - таковы данные Калмыцкого гидрометцентра.

Как сообщает Главное управление МЧС по республике, могут возникнуть происшествия, связанные с подтоплением низинных участков, повреждением кровли и стекол зданий. Непогода грозит обрушением легких строений, повалом деревьев, а также порывами линий связи и электропередач.

Потому ради собственной безопасности в случае ухудшения погоды стоит закрыть окна, автомобили оставить в гараже или вдали от деревьев и ненадежных конструкций. Водителям, попавшим под ливень, не стоит пытаться пересечь подтопленные участки.

Если буря застала на улице, лучше обходить рекламные щиты и шаткие строения. От прогулок и поездок по городу желательно отказаться.







