14 августа - Медовый спас

Его также называют Первым, Маковым, Мокрый Спас или Спас-на-водах. И в этот день православные христиане чтят три святыни: Животворящий Крест Господень, образ Спасителя и икону Владимирской Божией Матери, а также ветхозаветных мучеников Маккавеев.

Праздник знаменует начало Успенского поста, во время которого в течение двух недель под запретом яйца, мясные и молочные продукты.

Но также с Медового Спаса разрешалось есть освященные плоды нового урожая и свежий мед, который тоже предварительно освящали в храме.

«Водные» названия праздника связаны с проходившим в этот день малого освящения воды. Согласно традиции, на Медовый Спас последний раз в сезоне окунались в открытые водоемы, что считалось защитой от болезней и сглаза.

А также церковный праздник обязательно встречать без дурных помыслов и делиться едой и подарками с нуждающимися.