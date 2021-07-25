Август - щедрый и переменчивый

Лето - днем, осень - ночью. Такова погода в августе. Более того, в Калмыкии начались дожди и сильные ветра. Как эти явления природы могут повлиять на человека? Сейчас особенно велик шанс заболеть от переохлаждения, ведь люди привыкли к средствам поддержания низких температур в виде кондиционеров, купания в прохладной воде и употребления в пищу охлажденных блюд и напитков. Но в конце лета такой образ жизни довольно опрометчив.

Согласно данным Роспотребнадзора, в преддверии осени риск заболеть ОРВИ или воспалением легких увеличивается. Потому ведомство составило несколько правил для того, чтобы обезопасить себя - нужно следить за температурой в помещении, она может быть ниже, чем на улице максимум на 5 градусов. Также лучше избежать прямого воздействия кондиционера.

Что касается такого привычного для лета купания в водоемах, то с середины августа этот способ охладиться может сыграть с отдыхающими злую шутку. Вода в реках, озерах и морях все меньше прогревается. Напоминаем, что температура в водоеме не должна быть ниже 18 градусов для взрослых и не ниже 22 - для детей.

Холодные напитки полезнее будет заменить на чай и фрукты. Плоды щедрого месяца богаты витаминами - это арбузы, дыни, яблоки, груши, виноград, а также овощи. Если нет своего сада или огорода, запастись сезонными продуктами можно в торговых лавках. Кстати, именно для августа характерна заготовка даров лета на холодное время года. Так что, самое время обратиться к мамам и бабушкам за лучшими семейными рецептами по консервации компотов, варенья, салатов и солений.

Стоит подумать и о гардеробе. Рекомендуется отдавать предпочтение не шортам и футболкам, а более закрытой одежде, ведь после жаркого дня к вечеру могут набежать тучи, принося с собой порывистый ветер и ливневые дожди.

Сейчас особенно важно позаботиться о себе и своих близких, чтобы не испортить яркие воспоминания и эмоции, полученные от летних дней. Более того, накопившаяся энергия поможет подготовиться к не менее прекрасной осени.