Государственный хор Калмыкии имени Цебекова начал подготовку к празднованию Пасхи

Особое поздравление наши музыканты представят совместно с Северо-Кавказской государственной филармонией имени Сафонова на Международном фестивале «Благодатный огонь» в Кисловодске. Он состоится 1 мая.

Как сегодня рассказала руководитель коллектива Ольга Сердюкова, также в фестивале примут участие Заслуженный артист России и пианист Андрей Диев, дирижер Димитрис Ботинис и другие мастера российской музыкальной сцены. Выступление также будет доступно и онлайн.