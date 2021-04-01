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19 апреля, 20:07
НовостиКультура

Государственный хор Калмыкии имени Цебекова начал подготовку к празднованию Пасхи

Государственный хор Калмыкии имени Цебекова начал подготовку к празднованию Пасхи

Особое поздравление наши музыканты представят совместно с Северо-Кавказской государственной филармонией имени Сафонова на Международном фестивале «Благодатный огонь» в Кисловодске. Он состоится 1 мая.

Как сегодня рассказала руководитель коллектива Ольга Сердюкова, также в фестивале примут участие Заслуженный артист России и пианист Андрей Диев, дирижер Димитрис Ботинис и другие мастера российской музыкальной сцены. Выступление также будет доступно и онлайн.

 

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