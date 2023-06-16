Личный приём граждан должностными лицами государственных органов и организаций в приёмной Президента Российской Федерации в Республике Калмыкия на второе полугодие 2023 г.
|
Ф.И.О.
|
Должность
|
Месяцы и дни
|
VI I
|
VIII
|
IX
|
X
|
XI
|
XII
|
Альсултанов Ибрагим Мусаевич
|
начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия
|
|
23
с 10.00
до
12.00
|
|
4
с 10.00
до
12.00
|
|
|
|
руководитель Управления
Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия – главный государственный регистратор Республики Калмыкия
|
|
|
|
|
|
|
Буватинов Дольган Иванович
|
19
с 10.00
до 12.00
|
15
с 10.00
до 12.00
|
Иванов Чингиз
Вениаминович
|
управляющий Отделением Фонда пенсионного и
социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия
|
26
с 10.00
до 12.00
|
|
|
|
22
с 10.00
до 12.00
|
|
Широбоков Роман
Витальевич
|
и.о. руководителя
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Калмыкия
|
|
|
28
с 10.00
до 12.00
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
25
|
|
|
Лариев
|
Руководитель Управления
|
с
|
с
|
Вячеслав
|
Федеральной налоговой службы
|
10.00
|
10.00
|
Николаевич
|
по Республике Калмыкия
|
до
|
до
|
|
|
12.00
|
12.00
|
|
Заместитель руководителя
|
|
16
с 10.00
до 12.00
|
|
|
|
18
с 14.00
до 16.00
|
|
Нижне-Волжского управления
|
|
Федеральной службы по
|
Лиджиев
|
экологическому,
|
Мерген
|
технологическому
|
Павлович
|
и атомному надзору по
|
|
Республике Калмыкия
|
Мальтинов Мерген Викторович
|
начальник Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
по Республике Калмыкия
|
5
с 14.00
до 16.00
|
|
|
|
1
с 10.00
до 12.00
|
|
Мухортов
Роман Сергеевич
|
руководитель Управления
Федеральной службы судебных приставов по Республике
Калмыкия – главный судебный
пристав Республики Калмыкия
|
|
|
30
с 10.00
до
12.00
|
|
|
29
с 10.00
до
12.00
|
Авеев Бадма Николаевич
|
руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Республике Калмыкия
|
12
с 10.00
до 12.00
|
|
|
|
8
с 10.00
до 12.00
|
|
Никифоров Сергей Анатольевич
|
министр внутренних дел по Республике Калмыкия
|
|
|
14
с 10.00
до
12.00
|
|
|
|
Оргдаева Вера
Сангаджиевна
|
руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный
инспектор труда
в Республике Калмыкия
|
|
|
6
с 14.00
до
16.00
|
|
|
20
с 14.00
до
16.00
|
Ностаева Наталья Вячеславовна
|
врио руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Калмыкия
|
|
|
13
с 10.00
до
12.00
|
|
|
13
с 14.00
до
16.00
|
Санджиев Джангар Николаевич
|
руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике
Калмыкия – главный
государственный санитарный врач по Республике Калмыкия
|
|
|
20
с 10.00
до 12.00
|
|
|
6
с 10.00
до 12.00
|
Ураимов Канибек
Абдурашитович
|
начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Калмыкия
|
5
с 10.00
до
|
|
|
18
с 10.00
до
|
|
|
|
|
12.00
|
|
|
12.00
|
|
|
Чуб
Валерий Дмитриевич
|
уполномоченный по правам человека в Республики
Калмыкия
|
|
2
с 10.00
до 12.00
|
|
|
29
с 14.00
до 16.00
|
|
Шакирова Тогряш Антоновна
|
руководитель Управления
Федерального казначейства по Республике Калмыкия
|
12
с 14.00
до 16.00
|
|
|
11
с 10.00
до 12.00
|
|
|
Эрдни-Горяева Оксана
Александровна
|
уполномоченный по правам предпринимателей в Республики Калмыкия
|
|
|
27
с 10.00
до 12.00
|
|
|
20
с 10.00
до 12.00
|
Юшков Игорь
Александрович
|
начальник Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия
|
|
|
|
|
16
с 10.00
до 12.00
|