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20 июня, 14:23
Новости

Личный приём граждан должностными лицами государственных органов и организаций в приёмной Президента Российской Федерации в Республике Калмыкия на второе полугодие 2023 г.

Личный приём граждан должностными лицами государственных органов и организаций в приёмной Президента Российской Федерации в Республике Калмыкия на второе полугодие 2023 г.

Ф.И.О.

Должность

Месяцы и дни

VI I

VIII

IX

X

XI

XII

 

Альсултанов Ибрагим Мусаевич

начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия

 

23

с 10.00

до

12.00

 

4

с 10.00

до

12.00

 

 

 

руководитель Управления

Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Калмыкия – главный государственный регистратор Республики Калмыкия

 

 

 

 

 

 

 

Буватинов Дольган Иванович

19

с 10.00

до 12.00

15

с 10.00

до 12.00

 

Иванов Чингиз

Вениаминович

управляющий Отделением Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия

26

с 10.00

до 12.00

 

 

 

22

с 10.00

до 12.00

 

 

Широбоков Роман

Витальевич

и.о. руководителя

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации

по Республике Калмыкия

 

 

28

с 10.00

до 12.00

 

 

 

 

 

 

9

 

25

 

 

Лариев

Руководитель Управления

с

с

Вячеслав

Федеральной налоговой службы

10.00

10.00

Николаевич

по Республике Калмыкия

до

до

 

 

12.00

12.00

 

Заместитель руководителя

 

 

16

с 10.00

до 12.00

 

 

 

 

18

с 14.00

до 16.00

 

Нижне-Волжского управления

 

Федеральной службы по

Лиджиев

экологическому,

Мерген

технологическому

Павлович

и атомному надзору по

 

Республике Калмыкия

 

 

 

Мальтинов Мерген Викторович

начальник Главного управления Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий

по Республике Калмыкия

 

 

5

с 14.00

до 16.00

 

 

 

 

 

1

с 10.00

до 12.00

 

 

Мухортов

Роман Сергеевич

руководитель Управления

Федеральной службы судебных приставов по Республике

Калмыкия – главный судебный

пристав Республики Калмыкия

 

 

30

с 10.00

до

12.00

 

 

29

с 10.00

до

12.00

 

 

Авеев Бадма Николаевич

руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору

в сфере здравоохранения по Республике Калмыкия

12

с 10.00

до 12.00

 

 

 

8

с 10.00

до 12.00

 

 

Никифоров Сергей Анатольевич

 

министр внутренних дел по Республике Калмыкия

 

 

14

с 10.00

до

12.00

 

 

 

 

Оргдаева Вера

Сангаджиевна

руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный

инспектор труда

в Республике Калмыкия

 

 

6

с 14.00

до

16.00

 

 

20

с 14.00

до

16.00

 

Ностаева Наталья Вячеславовна

врио руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике

Калмыкия

 

 

13

с 10.00

до

12.00

 

 

13

с 14.00

до

16.00

 

 

 

Санджиев Джангар Николаевич

руководитель Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Республике

Калмыкия – главный

государственный санитарный врач по Республике Калмыкия

 

 

 

 

20

с 10.00

до 12.00

 

 

 

 

6

с 10.00

до 12.00

Ураимов Канибек

Абдурашитович

начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации

по Республике Калмыкия

5

с 10.00

до

 

 

18

с 10.00

до

 

 

 

 

12.00

 

 

12.00

 

 

 

Чуб

Валерий Дмитриевич

 

уполномоченный по правам человека в Республики

Калмыкия

 

2

с 10.00

до 12.00

 

 

29

с 14.00

до 16.00

 

 

Шакирова Тогряш Антоновна

 

руководитель Управления

Федерального казначейства по Республике Калмыкия

12

с 14.00

до 16.00

 

 

11

с 10.00

до 12.00

 

 

 

Эрдни-Горяева Оксана

Александровна

 

уполномоченный по правам предпринимателей в Республики Калмыкия

 

 

27

с 10.00

до 12.00

 

 

20

с 10.00

до 12.00

 

Юшков Игорь

Александрович

начальник Управления Федеральной службы

безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия

 

 

 

 

16

с 10.00

до 12.00

 
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