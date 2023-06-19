21 июня, 07:46
Сегодня сотрудники кинологической службы МВД Калмыкии празднуют профессиональный праздник
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Но многие из них встретят его на рабочем месте. В эти дни кинологи обследуют здания образовательных учреждений, где еще продолжается сдача выпускных экзаменов. Более века сыскные собаки помогают человеку в раскрытии преступлений и охране правопорядка. А для качественной подготовки четвероногих к выполнению таких задач в региональном ведомстве открыт обновленный центр служебного собаководства.
Но многие из них встретят его на рабочем месте. В эти дни кинологи обследуют здания образовательных учреждений, где еще продолжается сдача выпускных экзаменов. Более века сыскные собаки помогают человеку в раскрытии преступлений и охране правопорядка. А для качественной подготовки четвероногих к выполнению таких задач в региональном ведомстве открыт обновленный центр служебного собаководства.
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации