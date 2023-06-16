Евгению Эрднееву вручили Медаль «За отвагу»

Этой награды военнослужащий из Целинного района удостоен за проявленное мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне СВО. В своих поздравлениях Глава района Эрдни Опиев и военный комиссар Целинного и Кетченеровского районов Санал Лиджиев выразили благодарность бойцу за преданность в отстаивании интересов Родины.

Добавим, что медалями «За отвагу» награждены также Виктор и Василий Манджиевы, Николай Кекшенов и Мерген Кокаев. А медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени удостоен Очир Муев, сообшил телеграмканал Целинного РМО.

Фото: Администрация Целинного района Калмыкии