20 июня, 13:35
Евгению Эрднееву вручили Медаль «За отвагу»
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Этой награды военнослужащий из Целинного района удостоен за проявленное мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне СВО. В своих поздравлениях Глава района Эрдни Опиев и военный комиссар Целинного и Кетченеровского районов Санал Лиджиев выразили благодарность бойцу за преданность в отстаивании интересов Родины.
Добавим, что медалями «За отвагу» награждены также Виктор и Василий Манджиевы, Николай Кекшенов и Мерген Кокаев. А медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени удостоен Очир Муев, сообшил телеграмканал Целинного РМО.
Фото: Администрация Целинного района Калмыкии