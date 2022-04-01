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11 мая, 14:53
Социальная политикаГосударство

Льготная ипотека для IT-специалистов

Льготная ипотека для IT-специалистов

Для ее получения заемщик в возрасте от 22 до 45 лет должен иметь российское гражданство, работать в аккредитованной ИТ-компании, которая пользуется налоговыми льготами. При этом, зарплата за последние три месяца до обращения за кредитом должна составлять от 150 тыс. рублей –это для работников организаций в регионах-миллионниках. И от 100 тыс. рублей - для работников из других регионов.

Сумма кредита также зависит от места проживания. Деньги могут быть использованы на покупку квартиры в новостройке, дома или земельного участка с последующим строительством.

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