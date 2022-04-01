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11 мая, 13:21
НовостиСемьяГосударство

В России увеличили размер материнского капитала

В России увеличили размер материнского капитала

Если первый ребенок родился или был усыновлен с 2020 года, материнский капитал составляет более 500 тысяч рублей с дополнительной выплатой более 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Если в семье два ребенка, рожденных или усыновленных с 2007 по 2019 год, сумма также составит более 500 тысяч рублей.

Для семей, в которых второй ребенок и последующие дети появились с 2020 года, маткапитал составит почти 700 тысяч рублей. Напомним, что материнский капитал – эта государственная мера поддержки российский семей, которую учредили в рамках национального проекта «Демография».

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