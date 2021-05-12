Летний туристический сезон уже начался

Лето – традиционное время для отдыха. И никакая пандемия не остановит тех, кто устал работать и хочет набраться сил на каком-нибудь курорте. Однако, своё влияние коронавирус внёс: карантин, комендантский час, масочный режим.

Какие меры безопасности и ограничения ждут туристов за границей? Какие справки нужны, обязательно ли наличие результатов теста или вакцины, и что такое ковид-паспорт? Ответы на эти вопросы даст наша съёмочная группа в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14:30