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9 июня, 13:33
НовостиТуризм

Летний туристический сезон уже начался

Летний туристический сезон уже начался

 Лето – традиционное время для отдыха. И никакая пандемия не остановит тех, кто устал работать и хочет набраться сил на каком-нибудь курорте. Однако, своё влияние коронавирус внёс: карантин, комендантский час, масочный режим.

Какие меры безопасности и ограничения ждут туристов за границей? Какие справки нужны, обязательно ли наличие результатов теста или вакцины, и что такое ковид-паспорт? Ответы на эти вопросы даст наша съёмочная группа в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14:30

 

 

 

 

 

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