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9 июня, 12:21
НовостиОбразование

Главный ВУЗ республики и Министерство цифрового развития подпишут соглашение о сотрудничестве

Главный ВУЗ республики и Министерство цифрового развития подпишут соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Калмыцком государственном учреждении состоится подписание соглашения между руководством университета и министерством цифрового развития республики.

Напомним, Премьер-министр страны поставил задачу: поддержать отечественного производителя и цифровизацию в регионах. В Калмыкии на базе отечественного программного обеспечения работают все медучреждения. Пробные проекты по использованию отечественных операционных систем запущены в нескольких школах республики. О подробностях нового соглашения расскажем сегодня в 14:30  

 

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