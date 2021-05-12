Главный ВУЗ республики и Министерство цифрового развития подпишут соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Калмыцком государственном учреждении состоится подписание соглашения между руководством университета и министерством цифрового развития республики.

Напомним, Премьер-министр страны поставил задачу: поддержать отечественного производителя и цифровизацию в регионах. В Калмыкии на базе отечественного программного обеспечения работают все медучреждения. Пробные проекты по использованию отечественных операционных систем запущены в нескольких школах республики. О подробностях нового соглашения расскажем сегодня в 14:30