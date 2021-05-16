Летний туристический сезон открыт

Сотни жителей Калмыкии планируют свой отпуск или уже где-то отдыхают. Пандемия, похоже, не пугает тех, кто устал работать и хочет набраться сил на курорте. Однако, своё влияние коронавирус внёс: карантин, комендантский час, масочный режим.

Какие меры безопасности и ограничения ждут туристов за границей? Какие справки нужны, обязательно ли наличие результатов теста или вакцины? Ответы на эти вопросы - в нашем репортаже

«Это лето снова пройдет без многих курортов Европы и, в первую очередь, Турции. Повлияла пандемия» - говорит директор туристической компании Оксана Алехина. С какими-то странами нет прямого авиасообщения, а где-то путешественников ожидает карантин. Но это не помешало более чем двумстам калмыцким туристам запланировать отдых за границей. Тем более, в этом сезоне они могут рассчитывать на солнечный Египет. Нужен только отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда в страну. Сдать его можно и по прилету, но за это придется доплатить.

В этом сезоне возобновлено и авиасообщение с Мальдивскими островами. Туристы могут улететь туда как регулярными, так и чартерными рейсами. С собой необходимо иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанным за 96 часов до вылета. Справка должна быть на русском и английском языках. Это касается и документов о прохождении вакцинации. Открыты в этом году для путешественников и Объединенные Арабские Эмираты. А еще в списках: Абхазия, Албания, Армения, Куба, Кипр, Сейшельские острова. Однако, несмотря на такую палитру стран, в период пандемии, большинство отпускников предпочитают не выезжать за границу, укрепляя позиции внутреннего туризма. Набирает популярность и Калмыкия.

Ежегодно Калмыкию посещают более 60 тысяч жителей других регионов России и стран мира. Все, кто побывал здесь, горят желанием вернуться. Как считают специалисты Республиканского туристско-информационного центра, в период пандемии самостоятельных путешественников стало меньше. Дополнительную мотивацию для путешествующих внутри страны дает и программа «кэшбека».

И это неудивительно. Калмыкия может предложить гостям разные направления туризма. Например, гастрономический. Ежегодно познакомиться с традиционной кухней кочевников приезжают десятки тысяч человек. Местное мясо давно стало брендом за пределами республики. Развивается и экологический кластер. Помимо заповедника «Черные земли», в этом году одним из самых интересных мест страны названо Яшалтинское озеро. Так что, степной регион - стал центром притяжения. В любом случае, планируя отдых, стоит помнить, что он должен быть, в первую очередь, безопасным.