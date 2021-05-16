В поселке Ханата приступили к оборудованию детской игровой площадки

Проект, стоимостью почти 1 миллион рублей, реализуется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Здесь для малышей установят качели, карусели, горки, а для детей постарше – спортивные тренажеры. Кроме того, по словам главы администрации СМО Виктора Чокаева, обязательны работы по благоустройству прилегающей территории. Осуществлен проект по уличному освещению, а в озеленении парковой зоны активное участие приняли сами жители Ханаты.

А в недалеком будущем осуществится еще одна мечта. Муниципалитетом направлена заявка в федеральный центр на строительство Дома культуры. Проектно-сметная документация готовится при финансовой поддержке СПК «Ханата». Новый объект будет возводиться на месте старого, уже разобранного по кирпичикам.