Дом № 50 в 9 микрорайоне будет достроен в 2022 году

Права и обязанности застройщика уже переданы Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства. Ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации. Об этом сообщает в своем аккаунте в инстаграм Глава региона Бату Хасиков по итогам встречи с заместителем федерального министра строительства и ЖКХ Никитой Стасишиным.

По другому объекту принято решение о выплате компенсации: пять человек уже ее получили, права одного дольщика будут восстановлены в ближайшее время. В доме по улице Клыкова ведутся отделочные работы мест общего пользования. В этом году завершится строительство двух домов, где сейчас проводится итоговая проверка Госстройнадзора. Еще по одному объекту сейчас ведётся судебное разбирательство. Этот вопрос на постоянном контроле Главы республики.

«Фонд ДОМ.РФ поможет нам восстановить права дольщиков», - отметил Хасиков. Всего же в Едином реестре проблемных объектов числится шесть многоквартирных домов.