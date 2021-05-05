Представители 15 регионов России стали участниками круглого стола «Повышение электоральной активности и правовой культуры молодежи» на базе КалмГУ

Мероприятие проводилось в рамках 2-го Межрегионального форума молодёжных избирательных комиссий «Молодежь. Выборы. Власть». Его участники выступили с докладами, обменялись идеями, предложениями, лучшими практиками в сфере правового просвещения. Были обсуждены ежегодные сборы творческой молодежи в Смоленской области, опыт работы Центра избирательного права и процесса Белгородского, Калмыцкого университетов. Речь шла о проблемах патриотического воспитания современной молодёжи. Как отметил участник форума, председатель Избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев,в Калмыкии за прошедший год сделано многое по работе с молодежью в избирательной системе.

В ходе круглого стола выступил исполнительный директор некоммерческой организации «Российский фонд свободных выборов» Максим Лесков. Он отметил, что наше государство сейчас уделяет много внимания работе с молодежью, воспитательному процессу, которое, кстати, ставится на первое место.

В этот же день состоялась посадка деревьев во дворе 7 корпуса КалмГУ в рамках акции «Древо будущего» и закладка «Капсулы Памяти» на Вечном огне.