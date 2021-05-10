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4 июня, 13:06
НовостиКультура

Артисты Национального театра имени Баатра Басангова сегодня завершают выступления на сцене столицы Беларуси

Артисты Национального театра имени Баатра Басангова сегодня завершают выступления на сцене столицы Беларуси

 

Коллектив находится там в рамках обменных гастролей. Маленькие жители Минска сегодня увидят спектакль по мотивам калмыцких сказок – «Приключение храброго Айты» в постановке режиссёра Сергея Бурлаченко. Напомним,  труппа Белорусского Государственного Академического театра юного зрителя побывала в степном регионе в апреле. Тогда дети Элисты смогли оценить один из лучших спектаклей минчан «Кот в Сапогах». А между двумя коллективами был подписан Меморандум о взаимовыгодном творческом сотрудничестве.

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