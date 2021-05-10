Артисты Национального театра имени Баатра Басангова сегодня завершают выступления на сцене столицы Беларуси

Коллектив находится там в рамках обменных гастролей. Маленькие жители Минска сегодня увидят спектакль по мотивам калмыцких сказок – «Приключение храброго Айты» в постановке режиссёра Сергея Бурлаченко. Напомним, труппа Белорусского Государственного Академического театра юного зрителя побывала в степном регионе в апреле. Тогда дети Элисты смогли оценить один из лучших спектаклей минчан «Кот в Сапогах». А между двумя коллективами был подписан Меморандум о взаимовыгодном творческом сотрудничестве.