Лекции об особенностях поступления на службу в органы прокуратуры начаты в Калмыцком государственном университете имени Б.Б. Городовикова

В рамках Декады прокуратуры РК помощник прокурора республики по кадрам Юлия Дмитриева провела лекцию по теме "Особенности поступления на службу в органы прокуратуры Российской Федерации" для студентов 1 курса по направлению подготовки "Юриспруденция" и 4-5 курсов специальности "Правоохранительная деятельность".



В процессе занятия студенты ознакомились с требованиями к лицам, претендующим на поступление на службу в органы прокуратуры, особенностями и спецификой прохождения службы в органах прокуратуры, вопросами постановки в кадровый резерв, систематизировали знания по понятиям федеральный государственный служащий и федеральный государственный гражданский служащий. Кроме того, проявив интерес к профессии прокурорского работника, студенты задавали вопросы и делились своими впечатлениями.



Фото представлено Прокуратурой РК.