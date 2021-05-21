Лекарственное обеспечение инвалидов при оказании первичной медпомощи – на контроле профильного министерства

Для финансирования лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в текущем году предусмотрено 87 миллионов 588,5 тысяч рублей. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Галина Динкиева на заседании Совета по делам инвалидов.

На сегодняшний день граждане получили лекарства по 17 тысячам рецептов. Также на собрании была отмечена работа общественной организации «Тенгрин Эдста». В ней состоят более 100 семей с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Они ежегодно предоставляют социального-педагогическую поддержку 30 детям из столицы и районов.