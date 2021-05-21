21 июня, 11:30
 36 °C
85,99
72,22
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 июня, 14:30
НовостиЗдравоохранение

Лекарственное обеспечение инвалидов при оказании первичной медпомощи – на контроле профильного министерства

Лекарственное обеспечение инвалидов при оказании первичной медпомощи – на контроле профильного министерства

Для финансирования лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в текущем году предусмотрено 87 миллионов 588,5 тысяч рублей. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения республики Галина Динкиева на заседании Совета по делам инвалидов.

На сегодняшний день граждане получили лекарства по 17 тысячам рецептов. Также на собрании была отмечена работа общественной организации «Тенгрин Эдста».  В ней состоят более 100 семей с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Они ежегодно предоставляют социального-педагогическую поддержку 30 детям из столицы и районов.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия