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21 июня, 14:05
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Бату Хасиков в числе других руководителей регионов вошёл в федеральный список кандидатов «Единой России» на предстоящие выборы

Бату Хасиков в числе других руководителей регионов вошёл в федеральный список кандидатов «Единой России» на предстоящие выборы

Территориальная группа  №47. Здесь же председатель Собрания депутатов Лаганского РМО Михаил Богатов. А Бадма Башанкаев утвержден в списке по одномандатным округам. XX Съезд партии большинства озвучил тех, кто представят её на выборах депутатов Госдумы VIII созыва в сентябре.

Член Президиума регионального политсовета Калмыцкого отделения партии, Глава республики Бату Хасиков подчеркнул важность тех ключевых направлений, развитие которых выделил в своей речи Президент.

 Это расширение мер поддержки семей с детьми, раскрытие потенциала регионов: дороги, транспорт, жизнеобеспечение, медицина, образование, поддержка молодёжи. И, что особенно важно для Калмыкии, Путин обозначил необходимость особого подхода и к развитию сельских территорий.

«Главное – власть должна слышать людей, взаимодействовать с жителями. За программой должны следовать реальные дела, которыми важно каждому участнику команды «Единой России» оправдать доверие граждан».

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