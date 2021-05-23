В регионе продолжается мониторинг распространения саранчи

Прожорливые насекомые уже, по большей части, встали на крыло и атаковали поля степного региона. В ежедневном режиме, специалисты поддержки селхозпроизводства Администрации Элисты совместно со специалистами «Россельхозцентра» обследуют угодья на предмет очага распространения крылатых насекомых.

По состоянию на 17 июня, обследовано свыше 18 тысяч гектаров земли, заселение саранчой выявлено на более, чем шестисот гектарах.