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24 декабря, 17:50
НовостиПолитика

Лаганские единороссы организовали новогодний концерт для медиков

Лаганские единороссы организовали новогодний концерт для медиков

Сегодня в рамках партийных новогодних акций активисты Лаганского местного отделения Партии «Единая Россия» провели концертную программу для медиков.

В торжественном праздничном мероприятии приняли участие местные творческие коллективы песни и танца, которые представили программу разных народов нашей страны.

Поприветствовала и поздравила с наступающими новогодними праздниками от всего депутатского корпуса фракции «Единая Россия» собрания депутатов Лаганского района Лидия Арнюдаева.

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