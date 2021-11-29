Лаганские единороссы организовали новогодний концерт для медиков

Сегодня в рамках партийных новогодних акций активисты Лаганского местного отделения Партии «Единая Россия» провели концертную программу для медиков.

В торжественном праздничном мероприятии приняли участие местные творческие коллективы песни и танца, которые представили программу разных народов нашей страны.

Поприветствовала и поздравила с наступающими новогодними праздниками от всего депутатского корпуса фракции «Единая Россия» собрания депутатов Лаганского района Лидия Арнюдаева.