Бату Хасиков принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма

Мероприятие прошло под председательством Заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. На встрече обсудили итоги реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Глава региона подчеркнул, что в этом году гостиницы в Калмыкии участвовали в программе «Туристический кешбэк». Туристам, которые приезжали в республику из других регионов, компенсировали часть затрат на покупку туров.

«Считаю, это хороший инструмент для республики, ведь туризм у нас активно развивается и набирает популярность», – поделился Бату Сергеевич.

Он добавил, что в этом году пять проектов из Калмыкии впервые стали победителями конкурса грантов Федерального агентства по туризму на общую сумму более 12 миллионов рублей. На полученные средства предприниматели закупили новые туристические автобусы.

Важным этапом в этом направлении также стало создание Совета по туризму. Это позволило системно заняться разработкой и реализацией государственной политики региона в сфере туризма, что включает в себя стимулирование инвестиционной активности и государственную поддержку перспективных проектов.

Бату Хасиков отметил, что республике нужны большие туристические инвестиционные проекты. «Друзья, будем рады вашим предложениям. Мы, в свою очередь, всегда поддержим», – подчеркнул он.

Глава Калмыкии добавил, что Калмыкия полностью ориентирована на раскрытие туристского потенциала. «В предстоящем 2022 году мы будем больше заниматься созданием туристических объектов и маршрутов. Нам действительно есть, что показать», – заключил Бату Хасиков.