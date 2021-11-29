Подведены итоги Чемпионата и Первенства республики по мотоциклетному спорту

Напомним, мотокросс с участием команд из соседних регионов проходил в 2 этапа - в марте и в ноябре. Сегодня состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований с участием замминистра профильного ведомства Ангарика Мучкаева, заместителя председателя регионального отделения ДОСААФ Олега Баянова, а также ветеранов мотоспорта Николая Белявцева и Василия Кравцова. Свои поздравления они адресовали и тем, кто был удостоен высоких разрядов и звания кандидат в мастера спорта.