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24 декабря, 18:49
НовостиСпорт

Подведены итоги Чемпионата и Первенства республики по мотоциклетному спорту

Подведены итоги Чемпионата и Первенства республики по мотоциклетному спорту

 Напомним, мотокросс с участием команд из соседних регионов проходил в 2 этапа - в марте и в ноябре. Сегодня состоялась церемония награждения победителей и призеров соревнований с участием замминистра профильного ведомства Ангарика Мучкаева, заместителя председателя регионального отделения ДОСААФ Олега Баянова, а также ветеранов мотоспорта Николая Белявцева и Василия Кравцова. Свои поздравления они адресовали и тем, кто был удостоен высоких разрядов и звания кандидат в мастера спорта.

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