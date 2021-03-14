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2 апреля, 17:03
НовостиОбразование

Квалифицированные кадры. Договор о сотрудничестве подписали сегодня Калмыцкий госуниверситет и Управление следственного комитета

Квалифицированные кадры. Договор о сотрудничестве подписали сегодня Калмыцкий госуниверситет и Управление следственного комитета

 В дальнейшем он позволит развивать перспективные направления в области образования, науки, разрабатывать и реализовывать профессиональные образовательные программы, направленные на удовлетворение потребностей республики в подготовке квалифицированных кадров. Также планируется развивать и другие совместные проекты в области внедрения в образовательный процесс новых технологий, научных разработок, организации практик и стажировок студентов.

В подписании договора в режиме онлайн участие также приняли проректоры университета, деканы и студенты факультета Управления и права. 

Как было отмечено, совместная работа ВУЗа и ведомства ведется уже не один год, однако договор, закрепляющий взаимное сотрудничество, был подписан впервые.

 

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