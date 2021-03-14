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2 апреля, 17:26
НовостиПолитика

﻿ Сделать нашу республику благополучной и комфортной для её жителей

﻿ Сделать нашу республику благополучной и комфортной для её жителей

Такую задачу поставил на сегодняшнем заседании Президиума регионального отделения политсовета «Единой России» Глава Калмыкии Бату Хасиков. Говорили о подготовке и проведении предвыборных мероприятий в Государственную Думу осенью этого года. Руководитель региона напомнил, что в ходе предстоящих предварительных выборов, которые пройдут в смешанной форме, главный принцип – активное взаимодействие с населением.

Секретарь регионального отделения Единой России Анатолий Козачко напомнил, что самое многочисленное в республике партийное объединение, насчитывающее 7 800 членов, имеет 14 местных отделений в муниципалитетах. Функционируют 290 первичных организаций. Именно на местах начинается активная работа в эти дни, подчеркнул Козачко, обращаясь к однопартийцам.

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