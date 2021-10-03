Кутлан Мукубенов лауреат Х Всероссийского конкурса-фестиваля «Голос Кавказа»

Солист Национального оркестра Калмыкии, Заслуженный артист Калмыкии Кутлан Мукубенов в эти дни принял участие в данном крупном фестивале.



В нынешнем году он проходил в городе Грозный и был приурочен к 70-летию со дня рождения Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.



С 2012 года «Голос Кавказа» проходит в разных регионах Юга России и каждый раз творческое мероприятие расширяет географию. В этом году в нем приняли участие представители из 50 городов России.