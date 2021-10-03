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29 октября, 19:37
НовостиБлаготворительностьCOVID-19

Добровольцы Калмыкии готовы помочь нуждающимся во время нерабочих дней

Добровольцы Калмыкии готовы помочь нуждающимся во время нерабочих дней

Многие волонтеры уже имеют опыт работы в локдаун-2020. Напомним, нерабочими объявлены дни с 30 октября по 7 ноября, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране.

В первую очередь, помощь может понадобиться гражданам старше 60 лет, которые уйдут на самоизоляцию. Кто еще может обратиться к волонтёрам? Об этом - в нашем сюжете

Для Мингияна Китаева студента 3 курса инженерного факультета КалмГУ это первый опыт работы волонтером. В прошлый локдаун, рассказывает он, опасался за своих родных и не решился записаться в добровольные помощники.  А сейчас, посмотрев на ровесников, тоже влился в их ряды. Сегодня его помощь понадобилась жительнице 7 микрорайона, он оплатит квитанции ЖКХ.    

Еще одна заявка поступила от пожилой жительницы Элисты, продукты доставила Айлана Кекеева студентка 1 курса Элистинского медицинского колледжа.

Участники Всероссийской акции «Мы вместе» будут доставлять пенсионерам продукты, а также лекарственные препараты, если возникнет необходимость в этом, говорит региональный руководитель акции взаипомощи Татьяна Шахныкова.

Волонтёры нужны всегда, и работа для них найдётся. По словам Татьяны Шахныковой, стать добровольцем  могут все желающие в возрасте от 18 лет, для этого не нужно иметь определённый опыт. Достаточно желания, а всему остальному вас обучат.

Как отмечает председатель Общероссийского народного фронта  Батр Мергульчиев,  во время локдауна 2020 года добровольцам поступало около 50 заявок в день. Сейчас просьб о доставке продуктов питания и лекарств от элистинцев значительно меньше. Но волонтеры всегда готовы оказать помощь. Главное - добровольные помощники призывают жителей республики не воспринимать нерабочие дни как маленький отпуск.

В волонтерский штаб могут обратиться многодетные семьи, инвалиды или те, кто заболел COVID-19, телефоны горячей линии 8-800-200-34-11 и 8-927-593-40-48. 

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