Бату Хасиков выразил соболезнования в связи с кончиной Нины Федоровны Калюжной
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"Сегодня с нами не стало Нины Федоровны Калюжной – моего классного руководителя Лаганской средней общеобразовательной школы №3 имени Лиджи-Горя Босхомджиевича Очирова.
"Сегодня с нами не стало Нины Федоровны Калюжной – моего классного руководителя Лаганской средней общеобразовательной школы №3 имени Лиджи-Горя Босхомджиевича Очирова.
Для многих учеников Нина Федоровна была примером достойного и порядочного человека. Она всегда поддерживала нас, наставляла и делилась жизненной мудростью.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким Нины Федоровны, а также всем тем, кто любил ее и уважал.
Память о ней навсегда останется в наших сердцах. Сәәни орнд төртхә."