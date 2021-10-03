Бату Хасиков выразил соболезнования в связи с кончиной Нины Федоровны Калюжной

"Сегодня с нами не стало Нины Федоровны Калюжной – моего классного руководителя Лаганской средней общеобразовательной школы №3 имени Лиджи-Горя Босхомджиевича Очирова.



Для многих учеников Нина Федоровна была примером достойного и порядочного человека. Она всегда поддерживала нас, наставляла и делилась жизненной мудростью.



Выражаю искренние соболезнования родным и близким Нины Федоровны, а также всем тем, кто любил ее и уважал.

Память о ней навсегда останется в наших сердцах. Сәәни орнд төртхә."