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29 октября, 17:54
НовостиПамять

Бату Хасиков выразил соболезнования в связи с кончиной Нины Федоровны Калюжной

Бату Хасиков выразил соболезнования в связи с кончиной Нины Федоровны Калюжной

"Сегодня с нами не стало Нины Федоровны Калюжной – моего классного руководителя Лаганской средней общеобразовательной школы №3 имени Лиджи-Горя Босхомджиевича Очирова.

Для многих учеников Нина Федоровна была примером достойного и порядочного человека. Она всегда поддерживала нас, наставляла и делилась жизненной мудростью.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Нины Федоровны, а также всем тем, кто любил ее и уважал.
Память о ней навсегда останется в наших сердцах. Сәәни орнд төртхә."

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