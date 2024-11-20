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21 ноября, 15:01
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Курсанты академии ГПС МЧС России из Калмыкии стали участниками масштабного гала-концерта IX фестиваля культуры народов «Завет».

Курсанты академии ГПС МЧС России из Калмыкии стали участниками масштабного гала-концерта IX фестиваля культуры народов «Завет».

Главное событие фестиваля - Гала-концерт состоялся на сцене Московского государственного института международных отношений МИД России, где выступили курсанты академии из Калмыкии совместно с земляками МГИМО.

Фестиваль организован Сообществом российских студентов института международных отношений. В программу фестиваля вошел цикл мероприятий, где зрители знакомились с богатством культурных традиций народов России.

Видео и фото: МЧС Республики Калмыкия

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