Курсанты академии ГПС МЧС России из Калмыкии стали участниками масштабного гала-концерта IX фестиваля культуры народов «Завет».
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Главное событие фестиваля - Гала-концерт состоялся на сцене Московского государственного института международных отношений МИД России, где выступили курсанты академии из Калмыкии совместно с земляками МГИМО.
Фестиваль организован Сообществом российских студентов института международных отношений. В программу фестиваля вошел цикл мероприятий, где зрители знакомились с богатством культурных традиций народов России.
Видео и фото: МЧС Республики Калмыкия