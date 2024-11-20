Ученики Элистинской многопрофильной гимназии принимают участие во Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи Движения первых и Российского Красного Креста.

Сегодня в Саранске первый день чемпионата. Гимназисты Элисты – победители республиканского соревнования будут участвовать в программе, состоящей из трех этапов. Из 85 регионов в чемпионате участвуют 510 школьников и студентов от 14 до 17 лет.

Российский Красный Крест подготовил основную часть программы чемпионата. В нее вошли тест на знание основ оказания первой помощи, практические навыки.

Российский чемпионат проводится в рамках проекта «Первая помощь» Движения первых и Российского Красного Креста в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Фото: Движение Первых | Республика Калмыкия