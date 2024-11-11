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13 ноября, 11:47
НовостиСпорт

Постоять за себя, защитить других

Постоять за себя, защитить других

Сравнительно молодой вид спорта грепплинг набирает популярность в Калмыкии. Особенно он нравится детям, так как вобрал в себя всё лучшее из дзюдо, боевого самбо, вольной и греко-римской борьбы и даже бразильского джиу-джитсу.

Дети республики активно осваивают этот вид спота и уже принимают участие в республиканских и межрегиональных соревнованиях.

Неданно юные элистинцы спортивного клуба «GRAPPLER CLUB ELISTA» приняли участие в открытом межрегиональном турнире по спортивной борьбе грэпплинг «R2-open» в Черкесске. В турнире участвовали 180 спортсменов из Дагестана, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, Ставропольского края и Калмыкии.

Борцы Калмыкии показали на турнире отличные результаты. Станислав Таушев и Владимир Сикоренко заняли первые места.

Второе место у Алдара Бальджанов, Очира Дандаева и Кирсана Алешкина.

Эркен Марилов и Дамир Лиджиев завоевали бронзовые медали.

Фото от подписчика

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