Крупный ареал дикорастущей конопли обнаружен в Лаганском районе

Его площадь - около 4 гектаров. В рамках очередного этапа оперативно-профилактической операции «Мак» правоохранители и специалисты коммунального хозяйства сожгли более 6 тысяч кустов. За ликвидацией наркоплантации наблюдала и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Это однолетнее растение имеет более пятидесяти названий. Самые распространенные из них – гравицап, каннабис, конопля. Плотные зеленые заросли тянутся вдоль Каспийского канала. Специалист отдела городского хозяйства Нурджахан Сангаджигаряева уже десять лет, буквально, голыми руками борется с «дурман-травой», которую необходимо выпалывать вместе с корнями и сжигать.

Погодные условия нынешнего лета, солнце и дожди благоприятно сказываются на произрастании конопли, а на заброшенных участках активно идут в рост. «Борьба с такими природными плантациями ведётся давно, крупные очаги уничтожаются ежегодно», но на урожайность сильно не влияет, сетует жительница Лагани Светлана Чимдяева.

Наркосодержащее растение общим весом более 140 килограммов, собрали и сожгли. Всего в ходе операции «Мак» в Лаганском районе было уничтожено более 6 тысяч кустов дикорастущей конопли.

Вещество тетрагидроканнабинол, которое содержится в растении, запрещено в России. Однако, это не мешает некоторым жителям региона его выращивать. Хотя, за незаконное хранение - предусмотрено не только административное, но и уголовное наказание. К примеру, группе лиц, за такую противозаконную деятельность грозит до 8 лет лишения свободы.

В целях пресечения оборота наркотиков растительного происхождения - мака и конопли- стражи порядка сотрудничают со специалистами сельского муниципального образования. Только так можно вовремя выявить очаги распространения опасной травы.

Всего в республике за пять месяцев в этой сфере выявлено 106 преступлений. Среди них – 65 тяжких и особо тяжких. Изъято – более 8 килограммов наркотических средств. Оперативно-профилактическая операция «Мак» продлится до октября.