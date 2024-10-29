Будущих полицейских будут обучать в КалмГУ

Глава регионального правоохранительного ведомства Дмитрий Григорьев и ректор университета Бадма Салаев сегодня подписали соглашение о целевом обучении студентов. Это первый в России опыт, когда подготовка кадров для органов внутренних дел по договорам на обучение будет осуществляться с образовательной организацией, не входящей в систему МВД. Дмитрий Григорьев отметил, что документ предусматривает обязательство обучающегося в прохождении службы в правоохранительных органах. «Студент, изъявивший желание участвовать в конкурсе на заключение договора с региональным МВД, будет по окончании обучения гарантированно трудоустроен на офицерскую должность, в соответствии с полученной специальностью. Это могут быть и юристы, и экономисты, и инженеры, и педагоги. Таким образом, повышая заинтересованность студентов к получению профильного образования по целевому обучению, мы решаем задачу как комплектования органов внутренних дел, так и дальнейшей трудовой занятости наших студентов».

Документ о порядке проведения конкурса и критериях оценки желающих подписать договор на целевое обучение, будет опубликован на официальном сайте ведомства. Его заключат не ранее, чем через 2 года после начала обучения и не позднее, чем за 1 год до его окончания.

В свою очередь, Бадма Салаев поддержал инициативу министерства внутренних дел. Он выразил уверенность в том, что она станет эффективным инструментом кузницы кадров, способствующей повышению престижа юридического образования, а также проведению совместных проектов и программ, направленных на повышение правовой грамотности и развития правосознания у молодых людей, воспитания в них уважения к закону, оказанию содействия в профориентации студентов.

Фото: МВД Калмыкия