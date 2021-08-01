Крупная китайская компания заинтересована в создании швейного производства на территории Калмыкии

Представители фирмы уже подарили несколько единиц высокопроизводительной техники элистинскому техническому лицею. Подробнее о возможностях сотрудничества – в нашем материале.

Машинки нового поколения поступили на днях. Их уже смонтировали, более того, студийцы воспользовались возможностью сесть и поработать.

Коллектив Элистинского технического лицея благодарен, прежде всего, своим выпускникам Мергену Манцаеву и Андрею Сангаджи-Горяеву, директору Фонда развития республики. Благодаря их содействию и обновлена «Дизайн-студия», созданная практически со дня основания образовательного учреждения, это чуть более 25 лет. На встрече гости рассказали, что машинки, это подарок юным элистинцам от компании «Джек», ведущего производителя швейного оборудования в Китае и не только.

По словам директора Фонда развития Калмыкии Андрея Сангаджи-Горяева, китайский производитель в рамках сотрудничества со степным регионом готов выступить соинвестором в реализации проектов по созданию швейных производств и открыт для их обсуждения. А это прекрасная возможность для наших граждан начать свой бизнес или расширить частное производство до промышленного масштаба.

Сделан первый шаг в этом направлении. Ведь важен интерес к производству со стороны молодого поколения. А потому – оборудование новейшего образца, предоставленное техлицею, где имеется хорошая база, это, безусловно, подспорье в деле развития отрасли. Прежде всего, в ее обеспечении профессиональными кадрами.

Сотрудничество с Китаем, по словам директора Фонда Андрея Сангаджи-Горяева, расширяет границы в работе по привлечению новых инвестиций в регион. Между тем, налаживается тесное взаимодействие со всеми институтами развития предпринимательства, в том числе с российскими торгпредствами за рубежом.