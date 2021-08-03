В Калмыкии стартовали курсы от ведущих специалистов страны в области рекламы и фэшн-индустрии

Они знакомят студентов Элистинского колледжа искусств и всех желающих с основными принципами визуальной коммуникации и маркетинга. Для этого, по приглашению регионального министерства культуры, в Элисту приехал известный московский дизайнер Александр Баяртаев. Вместе с ним своими знаниями на курсах, посредством онлайн-связи делятся представительница глобальной платформы для модной индустрии Полина Хохонова, сотрудник лондонского агентства Александр Попков, старший арт-директор студии «Слава» Анна Кирасюк и режиссёр музыкальных клипов Дмитрий Масейкин. Все они – обладатели высших мировых наград в области дизайна.