Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о даче взятки

В даче взятки должностному лицу в размере семисот тысяч рублей обвиняется представитель садоводческого товарищества «Надежда». События имели место 3 года назад. Подробности сообщили сегодня в ведомстве.

В прокуратуре также сообщают, что уголовное дело в отношении взяткополучателей - бывшего Главы Элисты, Председателя ЭГС, экс-депутата горсобрания, Председателя комиссии ЭГС по городскому самоуправлению, законности и собственности, руководителя Аппарата ЭГС городским судом рассматривается по существу.