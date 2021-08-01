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28 сентября, 18:26
НовостиКриминал

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о даче взятки

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о даче взятки

В даче взятки должностному лицу в размере семисот тысяч рублей обвиняется представитель садоводческого товарищества «Надежда». События имели место 3 года назад. Подробности сообщили сегодня в ведомстве.

В прокуратуре также сообщают, что уголовное дело в отношении взяткополучателей - бывшего Главы Элисты, Председателя ЭГС, экс-депутата горсобрания, Председателя комиссии ЭГС по городскому самоуправлению, законности и собственности, руководителя Аппарата ЭГС городским судом рассматривается по существу.

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