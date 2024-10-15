Кража денежных средств у пенсионера

Накануне в дежурную часть столичного полицейского управления обратился 64-летний элистинец с просьбой привлечь к ответственности лицо, которое, воспользовавшись ранее утерянным им мобильным телефоном, совершило хищение денежных средств путем перевода. Сумма ущерба – 13 000 руб.

Сотрудниками полиции было установлено лицо, причастное к краже денежных средств. Им оказался 40-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Подозреваемого задержали.

Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что нашел телефон и решил присвоить его себе. После этого, путем смс-сообщения, перевел с банковского счета, привязанного к номеру телефона потерпевшего, себе на счет.

Возбуждено уголовное дело.