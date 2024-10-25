Сегодня Кермен Мухтарова будет защищать честь Калмыкии в финальном этапе чемпионата «Абилимпикс»

В компетенции «Дошкольное образование», педагогу предстоит разработать и провести подвижные игры с воспитанниками детского сада. Мероприятие направленно на укрепление здоровья дошкольников. Абилимпикс - уникальный проект, который дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья не только продемонстрировать свои компетенции, но и получить новые навыки и выстроить свою профессиональную траекторию.

Напомним, финальный этап проходит в Москве. Зрителями открытия церемонии стали около полутора тысячи человек – участники чемпионата «Абилимпикс» и их сопровождающие, наставники, эксперты, приглашенные гости. Их от имени Президента страны поприветствовали и зачитали приветственный адрес. Главными посылами стали фразы: «Мечтай! Действуй! Побеждай!». Мероприятие посвящено десятилетнему юбилею движения «Абилимпикс» в стране и Году Семьи в России.